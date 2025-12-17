Menü Suche
Kommentar 6
Premier League

Woltemade: „Es waren 75 Millionen Euro“

von Leon Morsbach - Quelle: Sport Bild
1 min.
Nick Woltemade macht Zeichen @Maxppp

Newcastle United zahlte im Sommer keine 90 Millionen Euro für Nick Woltemade. Auf die Frage, wie teuer er war, antwortet der 23-Jährige gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Es waren 75 Millionen Euro. Unabhängig von der Summe bin ich sehr froh, jetzt hier zu sein.“ Der Stürmer führt aus: „Als mich mein Berater über das Interesse aus Newcastle informiert hat, war ich zu Hause in meiner Wohnung in Stuttgart. Ich hatte sofort Bock, wollte mir das gerne anhören. Dann hatte ich sehr gute Gespräche mit Eddie Howe (Trainer, Anm. d. Red.), der einfach ein toller Mensch ist, und danach direkt das Gefühl: ‚Ich mach’s.‘ Am Ende ging alles recht schnell.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Woltemade wechselte im Sommer vom VfB Stuttgart zu Newcastle. Zuvor hatte auch der FC Bayern intensiv um den gebürtigen Bremer gebuhlt: „Im Leben hat alles seinen Sinn. Das perfekte Beispiel dafür ist der geplatzte Bayern-Transfer. Im Nachhinein bin ich glücklich, dass es so gekommen ist. Ich bin der Meinung, dass alles aus einem gewissen Grund geschieht.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (6)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Newcastle
FC Bayern
Nick Woltemade

Weitere Infos

Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle United
FC Bayern Logo FC Bayern München
Nick Woltemade Nick Woltemade
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert