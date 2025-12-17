Woltemade: „Es waren 75 Millionen Euro“

Newcastle United zahlte im Sommer keine 90 Millionen Euro für Nick Woltemade. Auf die Frage, wie teuer er war, antwortet der 23-Jährige gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Es waren 75 Millionen Euro. Unabhängig von der Summe bin ich sehr froh, jetzt hier zu sein.“ Der Stürmer führt aus: „Als mich mein Berater über das Interesse aus Newcastle informiert hat, war ich zu Hause in meiner Wohnung in Stuttgart. Ich hatte sofort Bock, wollte mir das gerne anhören. Dann hatte ich sehr gute Gespräche mit Eddie Howe (Trainer, Anm. d. Red.), der einfach ein toller Mensch ist, und danach direkt das Gefühl: ‚Ich mach’s.‘ Am Ende ging alles recht schnell.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Woltemade wechselte im Sommer vom VfB Stuttgart zu Newcastle. Zuvor hatte auch der FC Bayern intensiv um den gebürtigen Bremer gebuhlt: „Im Leben hat alles seinen Sinn. Das perfekte Beispiel dafür ist der geplatzte Bayern-Transfer. Im Nachhinein bin ich glücklich, dass es so gekommen ist. Ich bin der Meinung, dass alles aus einem gewissen Grund geschieht.“