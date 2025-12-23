Bestätigt: Bittere Diagnose für Isak

Der FC Liverpool muss wie erwartet in den kommenden Monaten ohne Alexander Isak auskommen. Die Reds teilen mit, dass sich der Schwede einem operativen Eingriff unterziehen musste. Neben einer Knöchelverletzung habe er sich auch das Wadenbein gebrochen.

Wie lange Isak fehlen wird, ist noch offen, dem Vernehmen nach muss der englische Meister mehrere Monate auf seinen Rekordtransfer verzichten. Im Sommer war Isak für 145 Millionen Euro von Newcastle United an die Anfiel Road gewechselt. Dort erlebte er eine schwierige erste Halbserie. Die Verletzung, die sich Isak am vergangenen Wochenende beim 2:1-Erfolg gegen Tottenham Hotspur zuzog, wirft den 26-Jährigen weit zurück.