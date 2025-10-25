Wintertransfers: Fünf brandheiße Bundesliga-Gerüchte

Timo Werner (29/RB Leipzig)

Zwischenzeitlich hatte Cheftrainer Ole Werner seinem Namensvetter doch nochmal die Tür geöffnet, mittlerweile deutet aber wieder alles auf eine Trennung hin. Der Stürmer darf die Sachsen im Winter ein halbes Jahr vor Vertragsende für einen sechsstelligen Betrag verlassen. Werners Wunschziel ist wohl die MLS.

Endrick (19/Real Madrid)

Holen die Leipziger im Gegenzug prominenten Ersatz an Bord? Zumindest will Endrick die Königlichen zwecks Spielpraxis unbedingt verlassen. Real wiederum würde das brasilianische Offensivjuwel gerne in der Bundesliga parken. Und RB war schon im Frühjahr an Endrick interessiert.

Keke Topp (21/Werder Bremen)

Ferner kündigt sich ein Sturmabgang bei den Grün-Weißen an. 2024 als Hoffnungsträger gekommen, hat Topp unter dem neuen Trainer Horst Steffen überhaupt keinen leichten Stand. Eine Leihe soll den Neuner, der sich sogar einen festen Wechsel vorstellen kann, wieder in die Spur bringen. Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Heidenheim haben sich bereits in Stellung gebracht.

Leonidas Stergiou (23/VfB Stuttgart)

Auf ein Gastspiel läuft es wohl auch beim Rechtsverteidiger hinaus, der aufgrund einer langwierigen Syndesmoseverletzung in der neuen Spielzeit lediglich zweimal für die Zweitvertretung in Liga drei ran durfte, den Schwaben 2024 aber immerhin zwei Millionen Euro wert war. Abnehmer tummeln sich in der Serie A und La Liga.

Cleiton (22/Flamengo)

Nach dem katastrophalen Saisonstart muss sich beim VfL Wolfsburg auf der Zugangsseite im Januar etwas tun. Der 1,94 Meter große Linksfuß Cleiton soll in der Defensive Abhilfe schaffen. Berichten zufolge wurde sein ablösefreier Transfer vom Zuckerhut in die Autostadt bereits festgezurrt.