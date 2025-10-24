Yamal provoziert Real: Der heißeste Clásico aller Zeiten?

Am Sonntag um 16:15 Uhr ist es so weit. Der Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona im Estadio Santiago Bernabéu steht auf dem Programm. Das Duell zwischen den spanischen Eliteklubs ist seit jeher von Spannung und Brisanz geprägt. Doch in diesem Jahr könnte das Gipfeltreffen nochmal eine Stufe mehr eskalieren.

Der Grund dafür: Lamine Yamal. Barcelonas Ausnahmekicker war im Vorfeld zu Gast bei einer Interviewrunde der spanischen Kings League. Für die von Gerard Piqué ins Leben gerufenen Streamer-Liga spielt unter anderem auch die Mannschaft Porcinos. Piqué hat Yamal scherzhaft gefragt, ob Real Madrid das Äquivalent zu Porcinos ist, weil die Mannschaft von den Schiedsrichtern in der Kings League angeblich bevorzugt wird.

Der Youngster hielt nicht mit seiner Meinung hinter dem Berg: „Ja, sie werden bevorzugt und dann beschweren sie sich auch noch.“ Darauf wurde Yamal in der Sendung noch mal gefragt: „Real Madrid wird bevorzugt?“ Yamal wollte es dann aber lieber nicht nochmal bestätigen und meinte nur: „Schauen wir mal.“

Carvajal plant Konfrontation

Wie nun in spanischen Medien durchsickert, kommen die Aussagen des 18-Jährigen bei Spielern der Königlichen überhaupt nicht gut an. Insbesondere die Kollegen aus der spanischen Nationalmannschaft seien not amused, so der Tenor. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, dass Dani Carvajal (33) bereits intern ankündigte, sich Yamal nach der Partie zur Brust zu nehmen.

Die Sprüche des talentierten Dribblers werden als „dumm“ und „respektlos“ wahrgenommen, so die spanische Sportzeitung. Zudem gefährde der Flügelstürmer mit solchen Aktionen die Harmonie in der Nationalmannschaft – knapp acht Monate vor der WM 2026. Die ‚Marca‘ titelt heute auf ihrer Website: „Die Madrider Kabine hat die Nase voll von Lamine.“ Zwischen beiden Lagern knistert es bereits zwei Tage vor dem Aufeinandertreffen.

Zur Anspannung kommt hinzu, dass Real Madrid seit April 2024 kein Spiel mehr gegen Barça gewann. Vier Mal konnten die Katalanen sogar gewinnen. Mit dem Selbstverständnis der stolzen Blancos kaum vereinbar. Da kommt es Real gelegen, dass sie, was das Personal bedingt, zumindest in der Offensive aus dem Vollen schöpfen können. Mit Trent Alexander-Arnold, David Alaba und Antonio Rüdiger fehlen allerdings drei wichtige Defensivspieler.

Heftiger trifft es die Gäste. Die Blaugrana werden ohne Dani Olmo, Gavi, Raphinha und Robert Lewandowski auskommen müssen. Auch Trainer Hansi Flick darf nach seinem Platzverweis gegen den FC Getafe (2:1) nicht an der Seitenlinie stehen. Ihn vertreten seine Assistenten Marcus Sorg und Heiko Westermann.

Spannend wie nie?

Wirft man einen Blick auf die Tabelle wird schnell klar, dass Real schon am 10. Spieltag einen großen Schritt Richtung Meisterschaft machen könnte. Derzeit liegen die Madrilenen zwei Zähler vor Barça, bei einem Sieg wären es derer fünf. Andersherum könnte Barcelona mit einem Sieg im Bernabéu die Tabellenspitze erklimmen.

Viele Augen werden nun auf Yamal gerichtet sein. Kann er seine provokanten Aussagen mit Leistung auf dem Platz untermauern – oder bleibt es bei großen Sprüchen? Oder gelingt es Real, den Jungprofi mit sportlichen Argumenten wieder auf den Boden der Tatsachen zu befördern? Am Sonntag wird es die entsprechenden Antworten geben.