VfB: Winter-Abgang bahnt sich an

von Fabian Ley - Quelle: Sky
Leonidas Stergiou im Porträt @Maxppp

Der VfB Stuttgart und Leonidas Stergiou gehen womöglich im Winter getrennte Wege. Nach Informationen von ‚Sky‘ darf der 23-Jährige die Schwaben im kommenden Transferfenster verlassen. Der VfB sei offen für eine Leihe des Rechtsverteidigers, an dem laut dem Pay-TV-Sender Klubs aus der Serie A und La Liga Interesse bekunden.

Seit 2023 trägt Stergiou das Trikot mit dem Brustring. In der laufenden Spielzeit kam der Rechtsfuß für die VfB-Profis noch nicht zum Einsatz, nachdem er unter anderem zu Saisonbeginn wegen eines Syndesmosebandrisses ausgefallen war. Hinter Josha Vagnoman (24) und Lorenz Assignon (25) ist der Schweizer, der vertraglich bis 2028 gebunden ist, auf der rechten Abwehrseite derzeit nur die Nummer drei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
