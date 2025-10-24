Menü Suche
Bei Barça vor dem Durchbruch: VfB verpasste Bardghji

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Roony Bardghji im Barça-Trikot @Maxppp

Der VfB Stuttgart wollte sich im Sommer beim FC Kopenhagen bedienen. Wie ‚Sky‘ berichtet, waren die Schwaben an Top-Talent Roony Bardghji dran, der sich letztlich aber für einen Wechsel zum FC Barcelona entschied. Dort ist der 19-Jährige auf einem guten Weg.

In La Liga setzte Hansi Flick den Rechtsaußen bereits in fünf Spielen ein, bei seinem Debüt in der Champions League glänzte der Schwede am Dienstag gegen Olympiakos Piräus (6:1) als Joker in der Rolle des Assistgebers. Bardghji kam für übersichtliche 2,5 Millionen Euro aus Dänemark nach Barcelona. Vor zwei Jahren hatte auch Bayer Leverkusen ein Auge auf den Youngster geworfen.

