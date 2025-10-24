Eberl wirbt für Verlängerung

Sportvorstand Max Eberl steht Vertragsverlängerungen von Sportdirektor Christoph Freund und sich selbst beim FC Bayern offen gegenüber. Gegenüber ‚Sky‘ erklärte er: „Was meine Vertragsverlängerung betrifft, kann ich gar nichts sagen. Ich kann nur sagen, die Zusammenarbeit mit Christoph macht unglaublich viel Freude. Für mich würde einer Verlängerung nichts im Wege stehen.“

Er ergänzt: „Christoph und ich haben noch nicht darüber gesprochen, weil wir eher nochmal ein paar andere Aufgaben lösen wollen. Und je besser wir die lösen, vielleicht kommt dann irgendwann auch diese Frage.“ Trotz der „emotionalen Sommerpause“ fühlt er sich sehr wohl in München und ist zufrieden mit seiner Arbeit: „Wir haben zusammen wirklich sehr gute Entscheidungen getroffen.“