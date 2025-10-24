Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Eberl wirbt für Verlängerung

von Aaron Schlütter - Quelle: Sky
1 min.
Max Eberl im Stadion @Maxppp

Sportvorstand Max Eberl steht Vertragsverlängerungen von Sportdirektor Christoph Freund und sich selbst beim FC Bayern offen gegenüber. Gegenüber ‚Sky‘ erklärte er: „Was meine Vertragsverlängerung betrifft, kann ich gar nichts sagen. Ich kann nur sagen, die Zusammenarbeit mit Christoph macht unglaublich viel Freude. Für mich würde einer Verlängerung nichts im Wege stehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Er ergänzt: „Christoph und ich haben noch nicht darüber gesprochen, weil wir eher nochmal ein paar andere Aufgaben lösen wollen. Und je besser wir die lösen, vielleicht kommt dann irgendwann auch diese Frage.“ Trotz der „emotionalen Sommerpause“ fühlt er sich sehr wohl in München und ist zufrieden mit seiner Arbeit: „Wir haben zusammen wirklich sehr gute Entscheidungen getroffen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert