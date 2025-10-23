Woltemade doch noch zu Bayern?

„Ist Nick Woltemade 80 Millionen wert?“, hatte Sportvorstand Max Eberl Ende Juni in die Medienrunde gefragt. Es sollte eine rhetorische Frage sein, am Ende der Transferperiode ist der 23-Jährige dann aber doch für ziemlich genau diese Summe zu Newcastle United gewechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Durchaus ein Rückschlag für den FC Bayern, der nicht bereit war, bei Woltemade über die Schmerzgrenze zu gehen. Und das, obwohl auch der Spieler selbst früh signalisiert hatte, zum deutschen Rekordmeister wechseln zu wollen.

Rückkehr nach Deutschland?

Zwar läuft es für Woltemade bei seinem neuen Arbeitgeber in Newcastle formidabel, dennoch sind die Bayern noch immer in seinen Gedanken. Das zumindest berichtet ‚Bild‘-Chefreporter Christian Falk. Demnach ist das Kapitel bei den Bayern noch nicht geschlossen. Die Aufgabe an der Säbener Straße reize Woltemade weiterhin.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Rückkehr nach Deutschland komme für den deutschen Nationalstürmer allerdings weder nach dieser noch nach der kommenden Saison infrage. Zumal die Magpies ihren millionenschweren Neuzugang, der bis 2031 unterschrieben hat, sicherlich nicht zu günstigen Konditionen wieder hergeben würden.

Schon jetzt Publikumsliebling

Fürs Erste ist Woltemade also in England glücklich, die Tür in die Bundesliga ist aber offen. In seinen ersten fünf Spielen in der Premier League erzielte Woltemade vier Treffer und schoss sich schnell in die Herzen der Fans im St. James‘ Park.