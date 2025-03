Zwei Klubs beißen an: Güler & Endrick per Leihe in die Bundesliga?

Mit Arda Güler (20) und Endrick (18) verfügt Real Madrid über zwei der größten Talente diesseits und jenseits des Atlantiks. Das Duo teilt bei den Königlichen aber ein gemeinsames Schicksal, zu wenig Spielzeit. Zur kommenden Saison will Real dies ändern.

Per Leihe will man den Hochtalentierten zu mehr Spielpraxis verhelfen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, haben die Madrilenen dabei vor allem die Bundesliga im Visier. Mehr noch: Güler gilt als Kandidat bei Eintracht Frankfurt, wohingegen RB Leipzig sowohl in dem türkischen Talent als auch in Endrick „interessante Optionen für den Sommer“ sieht.

Noch kein Kontakt

Das Fachmagazin schränkt allerdings ein, dass noch keinerlei Kontakt zwischen den Klubs oder mit den Spielern stattgefunden hat. In der spanischen Hauptstadt will man zunächst abwarten, wie groß der Umbruch im Sommer ausfällt, außerdem sei Real erst jetzt mit dem „Verleihplan in den Markt“ gegangen.

Endrick war im vergangenen Jahr in Madrid angekommen und kommt in seiner Debütsaison immerhin auf beachtliche 27 Pflichtspieleinsätze. Die Einsatzminuten fallen mit insgesamt 490 aber enttäuschend aus. Sechs Tore sowie eine Vorlage stehen zu Buche.

Güler war im Sommer zuvor als großes Versprechen an die Zukunft ins Bernabéu gewechselt. Nach einem soliden Start in seine zweite Real-Saison kommt der 20-Jährige seit einigen Wochen sowohl in La Liga als auch in der Champions League kaum noch zum Zug.