Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Heidenheim verlängert mit Mainka

von Dominik Sandler - Quelle: fc-heidenheim.de
1 min.
Mainka beim Aufwärmen @Maxppp

Der 1. FC Heidenheim geht mit Patrick Mainka in die Zukunft. Wie der Bundesligist kurz vor dem Anpfiff des Bundesliga-Auftakts gegen den VfL Wolfsburg mitteilt, verlängert der Kapitän seinen Vertrag bis 2029. Sein ursprüngliches Arbeitspapier wäre 2027 ausgelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Heidenheim 1846 e. V.
„Diese Reise ist noch lange nicht vorbei!“ – Kapitän Patrick Mainka verlängert bis 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣!
Zur Meldung: 👉

🔴🔵 #NurDerFCH
Bei X ansehen

„Das ist eine besondere Nachricht für unseren ganzen Verein unmittelbar vor dem Start in unsere dritte Bundesliga-Saison. Daran, dass wir dies beim FCH gemeinsam so erleben dürfen, trägt Patrick Mainka als absoluter Leistungsträger und langjähriger Kapitän einen ganz maßgeblichen Anteil. Umso glücklicher sind wir, dass er sich zum jetzigen Zeitpunkt so langfristig zum FCH bekannt hat“, so der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald zur Verlängerung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Heidenheim
Patrick Mainka

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Heidenheim Logo 1. FC Heidenheim 1846
Patrick Mainka Patrick Mainka
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert