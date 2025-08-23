Heidenheim verlängert mit Mainka

Der 1. FC Heidenheim geht mit Patrick Mainka in die Zukunft. Wie der Bundesligist kurz vor dem Anpfiff des Bundesliga-Auftakts gegen den VfL Wolfsburg mitteilt, verlängert der Kapitän seinen Vertrag bis 2029. Sein ursprüngliches Arbeitspapier wäre 2027 ausgelaufen.

„Das ist eine besondere Nachricht für unseren ganzen Verein unmittelbar vor dem Start in unsere dritte Bundesliga-Saison. Daran, dass wir dies beim FCH gemeinsam so erleben dürfen, trägt Patrick Mainka als absoluter Leistungsträger und langjähriger Kapitän einen ganz maßgeblichen Anteil. Umso glücklicher sind wir, dass er sich zum jetzigen Zeitpunkt so langfristig zum FCH bekannt hat“, so der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald zur Verlängerung.