Heidenheim: Abschiedsgeschenk an Müller

Der 1. FC Heidenheim möchte Torhüter Kevin Müller bei seinem geplanten Winterabschied absolut keine Steine in den Weg legen. Wie ‚Sky‘ berichtet, will der Bundesligist den jahrelangen Stammkeeper im Januar sogar ablösefrei abgeben. Der Vertrag des 34-Jährigen läuft erst in eineinhalb Jahren aus.

Der Routinier steht seit 2015 an der Brenz unter Vertrag, im Sommer wurde er aber von BVB-Leihgabe Diant Ramaj (24) verdrängt. Insgesamt hütete Müller 330 Mal den Heidenheimer Kasten. Beim gebürtigen Rostocker stehen die Zeichen klar auf Wechsel in die MLS.