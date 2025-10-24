Barça-Schock um Raphinha

Den FC Barcelona erreicht eine Hiobsbotschaft. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, kann der spanische Meister im anstehenden Clásico gegen Real Madrid am Sonntag (16:15 Uhr) nicht auf Raphinha (28) zurückgreifen. Mehr noch: Dem Fachmagazin zufolge könnte der brasilianische Ausnahmekönner bis zu einem Monat ausfallen.

Schon seit Ende September hat Raphinha mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen. Am Donnerstag nahm er teilintegriert am Training teil, ein Einsatz gegen Real schien möglich. Laut dem Bericht gab es nun jedoch einen Rückschlag, sodass sich Barça noch gedulden muss, bis der Superstar wieder zur Verfügung steht.