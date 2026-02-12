VfB vor Überraschungscoup?

Auf der Suche nach neuen Talenten blickt der VfB Stuttgart offenbar auch ein paar Spielklassen tiefer. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ bekunden die Schwaben Interesse an Innenverteidiger Maxim Hessel von Regionalligist FC Carl Zeiss Jena. Gleich mehrere Klubs aus den deutschen Profiligen sollen den 20-Jährigen ins Auge gefasst haben, darunter ebenfalls Zweitligist Dynamo Dresden.

In Jena hat sich Hessel schon lange als Stammspieler etabliert. Der 1,88 Meter große Rechtsfuß mit dem Spitznamen „Büffel“ zählt zu den spannendsten Defensivtalenten der Region und besticht durch Zweikampfstärke und sauberen Spielaufbau. Dazu erweist sich der auch als Sechser einsetzbare Abwehrmann in dieser Saison mit fünf Treffern in 17 Ligapartien als äußerst torgefährlich. Sein Vertrag läuft 2027 aus.

Sechs bis acht Vereine sollen Hessel aufmerksam beobachten, so die ‚Bild‘. „Maxim hat eine tolle Entwicklung hingelegt. Jetzt muss er eine stabile Rückrunde hinlegen und dann schauen wir mal, wo seine Reise hingeht“, sagt Jenas Trainer Volkan Uluc über seinen Schützling, „wir sehen ja, welche Klubs Tickets für ihre Scouts anfragen.“