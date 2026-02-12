Blitz-Vorstoß bei Goretzka?

Vor rund zwei Wochen bestätigten der FC Bayern und Leon Goretzka, dass sich die Wege im Sommer mit Vertragsablauf trennen werden. Wohin es den 31-Jährigen dann zieht, steht derzeit in den Sternen. Ein gehandelter Abnehmer will offenbar frühzeitig für Klarheit sorgen.

Die italienische Zeitung ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, dass der AC Mailand die ablösefreie Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers noch vor dem Sommertransferfenster eintüten möchte. „Milan versucht einen Blitzangriff, um ihn ablösefrei zu verpflichten“, titelt das Blatt. Die Rossoneri sollen bereits im Januar Kontakt zu Goretzkas Beratern aufgenommen haben, um ihn vor der Konkurrenz abzuwerben.

Milan ist nämlich beileibe nicht der einzige Verein, der den 67-fachen DFB-Nationalspieler gerne zum Nulltarif an Bord holen würde. Atlético Madrid bleibt auch nach dem nicht zustande gekommenen Winter-Deal ein konkreter Bewerber.

Ebenfalls zum Interessentenkreis gehört Berichten zufolge eine Vielzahl von englischen Topklubs. Eine heiße Spur führt dabei zum FC Arsenal, der schon im Januar mit einem Last-Minute-Angebot vorstellig geworden war.