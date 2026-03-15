Kim-Transfer zum Schnäppchen-Preis?
Der FC Bayern würde Min-jae Kim im Sommer gerne verkaufen. Geht es für den ehemaligen Neapel-Profi zurück nach Italien?
Das Interesse des AC Mailand an Min-jae Kim (29) ist seit geraumer Zeit verbrieft. Die Spur zu den Rossoneri wird jetzt heißer, ‚Calciomercato.com‘ berichtet von konkreten Preisvorstellungen und einem geplanten Vorstoß der Mailänder.
Laut dem italienischen Onlineportal hofft der Tabellenzweite der Serie A, dass Kim bei einem Wechsel zu Gehaltseinbußen bereit wäre. Das Grundgehalt, das beim FC Bayern bei zwölf Millionen Euro liegen soll, müsste der Innenverteidiger demnach auf sieben Millionen einkürzen.
Zudem spekuliere Milan auf eine Senkung der Ablöseforderung. 30 bis 40 Millionen Euro fordern die Münchner nach aktuellem Stand. Ein Auge auf Kim haben unter anderem auch Besiktas und Galatasaray geworfen.
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