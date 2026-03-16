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Offiziell Serie A

Tite muss die Koffer packen

von Dominik Schneider
1 min.
Tite hört auf @Maxppp

Cruzeiro und Tite gehen ab sofort getrennte Wege. Der Klub aus Belo Horizonte verkündet, dass der 64-jährige Brasilianer von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden wurde. Neben Tite müssen auch seine Assistenten Matheus Bachi, Fabio Mahseredjian und Vinicius Bergantin gehen.

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Cruzeiro 🦊
O Cruzeiro informa que decidiu pelo encerramento do trabalho de Tite como treinador da equipe.

Junto ao técnico também deixam o clube os auxiliares Matheus Bachi, Vinicius Bergantin e o preparador físico Fabio Mahseredjian.

Agradecemos aos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência da trajetória dos profissionais.

Neste primeiro momento, a equipe principal do Cruzeiro será comandada interinamente por Wesley Carvalho, auxiliar permanente do clube.
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Interimistisch wird Wesley Carvalho das Team betreuen. Tite trat seinen Posten als Coach bei Cruzeiro erst im Dezember vergangenen Jahres an und stand nur in 16 Spielen an der Seitenlinie. Ein Punkteschnitt von 1,63 war den Verantwortlichen im Verein zu wenig. Eine 0:2-Niederlage gegen Flamengo am vergangenen Donnerstag brachte das Fass zum Überlaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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