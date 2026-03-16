Tite muss die Koffer packen

Cruzeiro und Tite gehen ab sofort getrennte Wege. Der Klub aus Belo Horizonte verkündet, dass der 64-jährige Brasilianer von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden wurde. Neben Tite müssen auch seine Assistenten Matheus Bachi, Fabio Mahseredjian und Vinicius Bergantin gehen.

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Interimistisch wird Wesley Carvalho das Team betreuen. Tite trat seinen Posten als Coach bei Cruzeiro erst im Dezember vergangenen Jahres an und stand nur in 16 Spielen an der Seitenlinie. Ein Punkteschnitt von 1,63 war den Verantwortlichen im Verein zu wenig. Eine 0:2-Niederlage gegen Flamengo am vergangenen Donnerstag brachte das Fass zum Überlaufen.