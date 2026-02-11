Barça vertagt Lewandowski-Entscheidung

Die Entscheidung des FC Barcelona bezüglich der Zukunft von Robert Lewandowski könnte sich noch etwas hinziehen. Sportdirektor Deco wirbt gegenüber der ‚Sport‘ um Geduld: „Ich glaube, die Zeit wird das regeln. Ich glaube, Robert hat auch seine persönlichen Pläne, und dann werden wir weiter sehen. Zuvor müssen wir auch ein wenig wissen, wie es ums Financial Fairplay steht, wir müssen die Zukunft des Kaders klären, und diesen Punkt haben wir noch nicht erreicht.“

Der Vertrag des Stürmers läuft am Saisonende aus. Zwar ist der 37-Jährige auch zu Gehaltseinbußen und weniger Spielzeit bereit, sein Verbleib ist dennoch nicht gesichert. Dem Vernehmen nach wollen sich die Katalanen zwischen dem Polen und Konkurrent Ferran Torres (25) entscheiden und obendrein einen neuen Top-Stürmer verpflichten.