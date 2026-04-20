Inter provoziert Barça

Das mediale und zum Teil öffentliche Werben des FC Barcelona um Alessandro Bastoni von Inter Mailand stößt bei den Nerazzurri nicht auf große Gegenliebe. Bei der Preisverleihung ‚Inside The Sport‘ in Florenz äußerte sich Inter-Sportdirektor Piero Ausilio provokant zur Berichterstattung: „Der FC Barcelona? Ich weiß nicht, was in Spanien gemunkelt wird, aber wir sind zufrieden mit dem, was Bastoni Inter gebracht hat, und vertrauen darauf, dass er uns noch viel mehr geben wird. Wenn jemand an Bastoni interessiert ist, hat er die Telefonnummern und sollte anrufen, anstatt nur zu reden.“

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In den vergangenen Wochen wurde berichtet, dass Bastoni einer der Wunschspieler der Katalanen sei. Inter würde den 27-jährigen Innenverteidiger aber gerne in den eigenen Reihen halten. Bastoni steht beim FC Internazionale noch bis 2028 unter Vertrag. Sollte sich der 43-fache Nationalspieler nicht langfristig zu seinem derzeitigen Arbeitgeber bekennen, müssten sich die Mailänder wohl aus wirtschaftlicher Sicht mit einem Verkauf beschäftigen.