Dreifach-Comeback beim BVB?

Bei Borussia Dortmund könnten im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Freitag, 20:30 Uhr) gleich drei Spieler in den Kader zurückkehren. Für Karim Adeyemi stellte Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz einen Joker-Einsatz in Aussicht. Bei Niklas Süle und Felix Nmecha werde hingegen erst nach der morgigen Trainingseinheit entschieden, „ob es fürs Wochenende reicht oder nicht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Ramy Bensebaini gibt es dagegen schlechte Neuigkeiten. Kovac befürchtet, „dass es auch beim nächsten Spiel gegen Bremen nichts wird“. Damit wäre die Saison für den Algerier bereits beendet.