Dortmund holt neuen Manager

Borussia Dortmund holt offenbar einen neuen Manager an Bord. Informationen der ‚Sport Bild‘ zufolge wird Sebastian Hille künftig explizit für die Leihspieler verantwortlich sein. In dem Bereich hatten die Verantworltichen zuletzt großes Verbesserungspotenzial gesehen.

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Hille habe sich gegen mehr als 300 Mitbewerber durchgesetzt. Zuletzt war der 45-Jährige von 2016 bis 2023 als Co-Trainer für Arminia Bielefeld tätig. In seiner aktiven Laufbahn stand der unter anderem für die Zweitvertretung des BVB auf dem Rasen. Hille soll in Dortmund nun dabei helfen, dass die Talente wieder zielstrebiger gefördert werden.