Kohfeldt bleibt Lilien-Coach

Darmstadt 98 plant die Zukunft mit Trainer Florian Kohfeldt. Der Trainer hat bei den Lilien ein neues Arbeitspapier unterzeichnet. Über die genaue Vertragslaufzeit macht der Zweitligist wie üblich keine Angaben. Der 43-Jährige steht seit 2024 am Böllenfalltor an der Seitenlinie und kommt auf einen Punkteschnitt von 1,51.

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„Flo hat seit seiner Verpflichtung dafür gesorgt, dass unsere Mannschaft für eine klare Spielidee steht und viele Spieler einen großen Schritt nach vorne machen konnten. Sein Wille und sein Ehrgeiz, Dinge weiter voranzutreiben, ist in jedem Gespräch spürbar. Ich schaue mit großer Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft und freue mich sehr über die Vertragsverlängerung. Zumal ich weiß, dass seine Arbeit auch an anderer Stelle nicht unbemerkt geblieben ist“, so Sportgeschäftsführer Paul Fernie.