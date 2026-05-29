Nürnberger bleibt Darmstädter

Der SV Darmstadt 98 kann über den Sommer hinaus auf Fabian Nürnberger setzen. Die Lilien teilen mit, dass der 26-jährige Allrounder, der in der abgelaufenen Saison vorrangig als Linksverteidiger eingesetzt wurde, seinen auslaufenden Vertrag verlängert hat. Zur genauen Laufzeit macht der Zweitligist keine Angaben.

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Sportdirektor Paul Fernie sagt über die Unterschrift des zehnfachen bulgarischen Nationalspielers: „Wir haben stets betont, dass wir den Vertrag mit Fabi sehr gerne verlängern würden. Dementsprechend glücklich sind wir darüber, dass unsere offenen und guten Gespräche nun diesen positiven Ausgang gefunden haben. Fabi ist nicht nur auf dem Feld ein Leistungsträger, sondern als Teil des Mannschaftsrates auch ein ganz wichtiger Charakter für das Innenleben des Teams. Seine Verlängerung ist ein sehr positives Zeichen mit Blick auf die kommende Spielzeit.“