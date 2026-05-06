Treffen enthüllt: BVB-Umdenken bei Eichhorn

Borussia Dortmund intensiviert allem Anschein nach seine Bemühungen um eine Verpflichtung von Kennet Eichhorn (16). Wie der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ zu entnehmen ist will, will Sportdirektor Ole Book den hoch spannenden Mittelfeldspieler von Hertha BSC unbedingt an Bord holen.

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Während sein Vorgänger Sebastian Kehl einer Zusammenarbeit kritisch gegenübergestanden haben soll, gab es zwischen Book und der Spielerseite Anfang April bereits ein persönliches Treffen, führt die Sportzeitschrift aus. Dabei sei dem Top-Talent der Schritt nach Dortmund „schmackhaft gemacht“ worden.

Bis zuletzt soll es BVB-intern auch Stimmen gegeben haben, die den eigenen Talenten mit einem Eichhorn-Transfer nicht den Weg verbauen wollen. Mittlerweile fand unter Book aber offenbar ein Umdenken an der Strobelallee statt.

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Eichhorn hat die Qual der Wahl

Dank einer Ausstiegsklausel über zehn bis zwölf Millionen Euro ist Eichhorn in Anbetracht seines Potenzials vergleichsweise günstig aus seinem in der Hauptstadt gültigen Vertrag zu kaufen. Auf einen Deal haben es aber auch zahlreiche Mitbewerber abgesehen, darunter der FC Bayern, Bayer Leverkusen, RB Leipzig oder Manchester City.

Bei der Auswahl seines neuen Klubs spielt für Eichhorn natürlich unter anderem die Perspektive auf regelmäßige Spielanteile eine Rolle. Diese dürfte in Dortmund eher gegeben sein als beispielsweise bei City oder Bayern. Ob der deutsche U17-Nationalspieler von Book letztlich überzeugt wird, bleibt abzuwarten. Eine Tendenz kristallisierte sich bislang nicht heraus.