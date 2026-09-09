Kompany gibt Gnabry-Update

Offensivspieler Serge Gnabry (31) steht vor einer Rückkehr in den Kader des FC Bayern München. Wie Chefcoach Vincent Kompany in der Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel gegen Bodö/Glimt am morgigen Donnerstagabend (21 Uhr) sagte, könnte Gnabry mit dabei sein: „Es ist möglich, aber wir müssen sicher sein und schauen, wie er sich fühlt.“

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Gnabry fehlt seit April 2026 aufgrund von einer Adduktorenverletzung. Der Flügelspieler verpasste dadurch die Weltmeisterschaft mit Deutschland sowie den Saisonstart mit den Bayern. Der Rechtsfuß spielt seit 2018 für den Rekordmeister und absolvierte schon 322 Spiele im Trikot der Münchener.