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2. Bundesliga

Svanberg kommentiert Werder-Interesse

von Tom Steinmetzler - Quelle: Wolfsburger Allgemeine | Aller-Zeitung
Joakim Maehle und Mattias Svanberg vom VfL Wolfsburg @Maxppp

Mattias Svanberg (27) wollte beim VfL Wolfsburg bleiben. Laut der ‚Wolfsburger Allgemeinen‘ und ‚Aller-Zeitung‘ gab es trotz des Interesses vom SV Werder Bremen am Mittelfeldspieler nie konkrete Gespräche über einen Wechsel an die Weser. Svanberg selbst sagt zwar, dass „alles offen“ war, hatte jedoch einen klaren Wunsch: „Ich selbst wollte bleiben.“

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Im vergangenen Winter stand Svanberg kurz vor einem Wechsel zu Galatasaray. Dieser wurde von den Fans des türkischen Rekordmeisters blockiert, da sie sich einen namhafteren Neuzugang wünschten. Der Mittelfeldspieler kam 2022 vom FC Bologna zum VfL und absolvierte seitdem 118 Spiele für die Wölfe.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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