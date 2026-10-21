VfB: Undav sieht ein „Riesenmanko“

Deniz Undav hadert nach dem gestrigen 1:1 gegen Atlético Madrid mit der Chancenverwertung des VfB Stuttgart. „Wenn wir so kaltschnäuzig sind wie im letzten Jahr, ich persönlich auch, dann hast du in der Liga mehr Punkte, hast in der Champions League mehr Punkte und gewinnst das Spiel“, so der Stürmer nach der Partie bei ‚Prime Video‘, „und ja, das ist gerade ein Riesenmanko, aber wie es im Fußball so läuft: Irgendwann kommt der Dosenöffner und dann läuft wieder alles.“

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Undav findet, dass man das Spiel gegen die favorisierten Spanier durchaus hätte „2:1 oder 3:1 gewinnen“ können. Grundsätzlich ist der 30-Jährige aber zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Wir sind standhaft geblieben, haben eine Reaktion gezeigt, darauf können wir aufbauen. Wir haben gezeigt, dass wir es können, auch gegen die ganz starken Gegner.“