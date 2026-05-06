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VfB: Klarer Plan mit Arévalo

von Simon Martis - Quelle: Bild
Jeremy Arévalo treibt die Kugel vor sich her @Maxppp

Jeremy Arévalo soll in der neuen Saison fester Bestandteil des Profi-Kaders beim VfB Stuttgart werden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, plant man in Stuttgart „für die neue Saison fest mit dem Stürmer“, weshalb eine Leihe „derzeit nicht infrage“ komme.

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In der laufenden Saison kommt der 21-Jährige aufgrund der starken Konkurrenzsituation in der Offensive der Schwaben auf lediglich 32 Einsatzminuten bei den Profis und lief zuletzt überwiegend für die Zweitvertretung in der 3. Liga auf. Dort machte der Ecuadorianer unter anderem mit einem Dreierpack gegen Aufstiegskandidat RW Essen auf sich aufmerksam.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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