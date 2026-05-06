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Offiziell Bundesliga

Schicker verlängert bei Hoffenheim

von Fabian Ley - Quelle: tsg-hoffenheim.de
1 min.
Andreas Schicker wird neuer Sportgeschäftsführer bei der TSG Hoffenheim @Maxppp

Andreas Schicker bleibt der TSG Hoffenheim auch in den kommenden Jahren erhalten. Wie die Kraichgauer mitteilen, hat der Geschäftsführer Sport seinen Vertrag „langfristig verlängert“. Darüber hinaus verstärkt sich der Bundesligist auf der Führungsebene und beruft Daniel Förderer, bisher als externer Berater für die TSG tätig, ab sofortiger Wirkung als zweiten Geschäftsführer.

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Schicke(r) Verlängerung 🙂
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Hoffenheims Gesellschafter und Mäzen Dietmar Hopp sagt über Schickers Verlängerung: „Andi hat in den vergangenen Monaten entscheidende Impulse gesetzt und unsere sportliche Entwicklung mit großer Klarheit und Konsequenz vorangetrieben. Gleichzeitig hat er den Klub in herausfordernden Zeiten als alleiniger Geschäftsführer auf Kurs gehalten. Seine Verlängerung ist ein Garant für Stabilität und unsere gemeinsamen Ambitionen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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