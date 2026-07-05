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Alles klar: Klopp wird Bundestrainer

Dass Jürgen Klopp neuer Bundestrainer wird, hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angebahnt. Nun herrscht offenbar finale Klarheit.

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann @Maxppp

Jürgen Klopp tritt aller Voraussicht nach die Nachfolge von Julian Nagelsmann an. Fabrizio Romano berichtet, dass Klopp das Angebot des Deutschen Fußball-Bundes akzeptiert hat.

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Ist Klopp der richtige Mann, um den DFB wieder nach vorne zu bringen?
- Ende in 2 Tagen
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Demzufolge unterschreibt der 59-Jährige einen langfristigen Vertrag. Zwar seien noch Details über seinen Abgang als Head of Global Soccer beim Red Bull-Konzern zu klären, laut Romano steht jedoch fest, dass Klopp neuer Bundestrainer wird.

An RB muss der DFB angesichts des bis 2029 datierten Vertrags eine Ablöse zahlen. Wie hoch diese ausfällt, wird nicht überliefert. Dem Bericht zufolge war Oliver Glasner ein Kandidat für das Klopp-Erbe bei RB, der ehemalige Frankfurter unterschreibt jedoch bei Nottingham Forest.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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