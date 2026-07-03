DFB: Der Klopp-Zeitplan steht

Der DFB würde Jürgen Klopp wohl gerne innerhalb der nächsten fünf Wochen als neuen Bundestrainer präsentieren. Laut der ‚Bild‘ wünschen sich die Verantwortlichen, dass der vakante Posten bis spätestens Anfang August neu besetzt wird. Die Trennung von Julian Nagelsmann wurde am heutigen Freitag offiziell verkündet. In dem Zuge bestätigte der Verband zudem laufende Gespräche mit Klopp, der allerdings aus seinem bis 2029 datierten RB-Vertrag herausgekauft werden muss.

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Nach der dritten verkorksten WM in Folge stehen beim DFB zahlreiche Veränderungen an, unter anderem wird auch Geschäftsführer Andreas Rettig zum Jahresende seinen Hut nehmen. Darüber hinaus wird über die Zukunft von Sportdirektor Rudi Völler und Präsident Bernd Neuendorf diskutiert.