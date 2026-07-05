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Oyarzabal reagiert auf Barça-Gerüchte

von Simon Martis - Quelle: El Partidazo
1 min.
Oyarzabal jubelt im Spanientrikot @Maxppp

Mikel Oyarzabal hat zu den Gerüchten um einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona Stellung bezogen. In der Sendung ‚El Partidazo‘ macht der spanische Nationalspieler deutlich, wie wohl er sich bei seinem Heimatklub Real Sociedad fühlt: „Ich habe bereits gesagt, dass ich bei Real sehr glücklich bin, dass dieser Verein für mich wie ein Zuhause war und dass man mich auch in den schwierigsten Momenten, als es mir am schlechtesten ging, unterstützt hat. Dank Real bin ich hier. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“

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Oyarzabal gehört bei der Weltmeisterschaft mit vier Toren und einer Vorlage bislang zu den auffälligsten Spielern des Turniers. Entsprechend ranken sich inzwischen auch die ersten Wechselgerüchte um den Angreifer. Unter anderem wurde der 29-Jährige als möglicher Nachfolger von Robert Lewandowski (37) bei den Blaugrana gehandelt. Zunächst aber gilt der Fokus auf dem WM-Achtelfinale, am morgigen Montagabend (19 Uhr) trifft er mit Spanien auf Portugal.

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