BVB: Konstantelias hat unterschrieben

Borussia Dortmund wird Giannis Konstantelias (23) zeitnah als Neuzugang präsentieren. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge wurden am gestrigen Sonntagabend sämtliche Unterschriften zur Finalisierung des Deals gesetzt. Dem Bezahlsender zufolge bindet sich der Offensivakteur bis 2031 an den BVB, bei den ‚Ruhr Nachrichten‘ war zuvor noch von einem Vierjahresvertrag die Rede.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (10:57 Uhr): Inzwischen befindet sich laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ auch Joey Veerman (27) zum Medizincheck in Dortmund. Noch heute Nachmittag soll der Niederländer unterschreiben.

PAOK Saloniki wird mit einer Sockelablöse in Höhe von 26 Millionen Euro entschädigt, sechs weitere Millionen könnten an Zuschlägen folgen. Zudem wurde eine 15-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung vereinbart. Zu klären gilt noch, ob die Dortmunder im Gegenzug Christos Kostoglou (17) und Samuele Inácio (18) nach Griechenland schicken würden.