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Update Bundesliga

BVB: Konstantelias hat unterschrieben

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Giannis Konstantelias für PAOK im Einsatz @Maxppp

Borussia Dortmund wird Giannis Konstantelias (23) zeitnah als Neuzugang präsentieren. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge wurden am gestrigen Sonntagabend sämtliche Unterschriften zur Finalisierung des Deals gesetzt. Dem Bezahlsender zufolge bindet sich der Offensivakteur bis 2031 an den BVB, bei den ‚Ruhr Nachrichten‘ war zuvor noch von einem Vierjahresvertrag die Rede.

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Update (10:57 Uhr): Inzwischen befindet sich laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ auch Joey Veerman (27) zum Medizincheck in Dortmund. Noch heute Nachmittag soll der Niederländer unterschreiben.

PAOK Saloniki wird mit einer Sockelablöse in Höhe von 26 Millionen Euro entschädigt, sechs weitere Millionen könnten an Zuschlägen folgen. Zudem wurde eine 15-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung vereinbart. Zu klären gilt noch, ob die Dortmunder im Gegenzug Christos Kostoglou (17) und Samuele Inácio (18) nach Griechenland schicken würden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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