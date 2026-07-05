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Bundesliga

Der BVB-Plan mit Albert

von Julian Jasch - Quelle: Ruhr Nachrichten
Mathis Albert im BVB-Trikot @Maxppp

Mathis Albert (17) von Borussia Dortmund soll sich in der Vorbereitung bei den Profis beweisen. Das ist einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ zu entnehmen. Der Regionalzeitung zufolge wird der Angreifer mit dem Tross die Japan-Reise antreten, im Anschluss soll dann entschieden werden, ob er weiterhin beim Bundesliga-Team verbleibt.

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Albert feierte in der zurückliegenden Spielzeit sein Debüt unter Niko Kovac, kam aber hauptsächlich für die U19 und die Zweitvertretung zum Einsatz. Perspektivisch plant man an der Strobelallee fest mit dem US-amerikanischen U17-Nationalspieler.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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