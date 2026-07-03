BVB: Platzt der Couto-Transfer?

Borussia Dortmund kann wohl auch in der kommenden Saison auf Rechtsverteidiger Yan Couto setzen. Laut Gianluca Di Marzio wird ein Wechsel des Brasilianers zu Como 1907 immer unwahrscheinlicher. Das Interesse des italienischen Erstligisten sei in den vergangenen Stunden abgeflacht, stattdessen suche man am Comer See schon nach Alternativen.

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Die Verhandlungen hätten sich als kompliziert erwiesen, eine Vereinbarung sei deshalb nicht zustande gekommen. Ohnehin hatte der BVB zuletzt wieder überlegt, Couto doch über den Sommer hinaus an der Strobelallee zu halten. Dort steht der 24-Jährige noch bis 2030 unter Vertrag. Die sichergeglaubte Leihe zu Como wird voraussichtlich also doch platzen.