Hannover bedient sich beim BVB

Hannover 96 hat die Verpflichtung von Taycan Ectibasi (19) offiziell bekanntgegeben. Der deutsche U19-Nationalspieler wechselt von Borussia Dortmund zu den Niedersachsen und unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Sportdirektor Ralf Becker schwärmt vom Neuzugang: „Taycan ist sicherlich einer der interessantesten Offensivspieler seines Jahrgangs in Deutschland. Er bringt viele Eigenschaften mit, die sehr gut zu der Art und Weise passen, wie wir Fußball spielen wollen.“

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Hannover 96 verpflichtet Taycan #Etcibasi vom @BVB. 🤝 Der 19-jährige Stürmer gehört aktuell dem Kader der deutschen U19-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Wales an.



Bis bald in Hannover, Taycan! 😊#H96 #NiemalsAllein ⚫⚪💚 pic.twitter.com/r1OcSZAEZR — Hannover 96 (@Hannover96) July 3, 2026

Auch Ectibasi blickt der neuen Aufgabe voller Vorfreude entgegen: „Ich habe mir sehr genau Gedanken darüber gemacht, wo ich meinen nächsten Schritt gehen möchte. Bei Hannover 96 sehe ich dafür hervorragende Voraussetzungen. Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht, und gerade die Gespräche mit dem Trainer haben mir das Gefühl gegeben, wie gerne man hier mit mir arbeiten möchte.“