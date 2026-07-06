Saibari-Erbe: PSV holt BVB-Flirt

Sven Mijnans bleibt der niederländischen Eredivisie erhalten. Der umworbene Spielgestalter von AZ Alkmaar heuert bei der PSV Eindhoven an und tritt dort das Erbe von Ismael Saibari (25) an, der sich in Richtung FC Bayern verabschiedet hat. Bei den Nordholländern stand Mijnans noch bis 2028 unter Vertrag, dem Vernehmen nach beträgt die Ablöse 13 Millionen Euro. In Eindhoven erhält er einen Vertrag bis 2031.

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Built on patience. Welcome to the PSV family, Sven ❤️🤍 pic.twitter.com/fkTQwkVYH2 — PSV (@PSV) July 6, 2026

Mit herausragenden Leistungen in Alkmaar hat sich der 26-Jährige auch auf dem Wunschzettel der Bundesliga-Elite gespielt. Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen wurden allesamt mit dem früheren U21-Nationalspieler in Verbindung gemacht.