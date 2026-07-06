Hendriks schockt den VfB

Ramon Hendriks (24) und seine Berater haben die Verhandlungen mit dem VfB Stuttgart über eine Verlängerung fürs Erste abgebrochen. Das ist einem ‚Sky‘-Bericht zu entnehmen. Hintergrund sei, dass der Defensivspieler nicht zu den zuletzt offerierten Bezügen unterschreiben werde. Sollte der VfB mit einem besseren Angebot, das allerdings vom Aufsichtsrat abgesegnet werden muss, erneut an den Linksfuß herantreten, würden die Gespräche wieder aufgenommen werden.

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Stammspieler Hendriks steht in Bad Cannstatt zwar noch bis 2028 unter Vertrag, gehört mit einem Grundgehalt von rund einer Million Euro aber zu den am schlechtesten bezahlten Spielern im Kader. Das Salär spiegelt nicht die Entwicklung des Niederländers wider, der unter anderem Borussia Dortmund auf den Plan gerufen hat.