Der VfB-Plan mit Hendriks

Ramon Hendriks spielt in den Zukunftsplanungen des VfB Stuttgart offenbar eine große Rolle. Nach Informationen der ‚Stuttgarter Nachrichten‘ planen die Schwaben, den 24-Jährigen mit einem neuen Vertrag auszustatten. Das jetzige Arbeitspapier des Niederländers spiegelt wohl nicht den Leistungssprung der vergangenen Saison wider. Der Verteidiger steht in Stuttgart zwar noch bis 2028 unter Vertrag, gehört jedoch mit einem Grundgehalt von rund einer Million Euro zu den schlechtverdienendsten Spielern des Kaders.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hendriks kam in der abgelaufenen Spielzeit zu 50 Pflichtspieleinsätze und hat sich seit seinem Wechsel von Feyenoord Rotterdam für 750.000 Euro im Sommer 2024 zu einer festen Größe im Team von Sebastian Hoeneß entwickelt. Spätestens ab Juli sollen die Vertragsgespräche mit dem Linksfuß aufgenommen werden, auch um potenzielle Interessenten abzuschrecken. Im vergangenen Winter blitzte Nottingham Forest bereits mit einem Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro ab.