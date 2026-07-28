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Einigung: Schalke 04 vor Lindström-Transfer

Der FC Schalke 04 steht dicht vor dem gewünschten Neuzugang für die offensiven Außenbahnen. Einigung mit dem Spieler selbst wurde bereits erzielt.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Jesper Lindström im Zweikampf mit Arthur Theate @Maxppp

Jesper Lindström befindet sich im Anflug auf Schalke 04. Nach Informationen von ‚Sky‘ haben die beiden Parteien Einigung erzielt. Letzte Details sind zwischen noch zwischen den Klubs auszuhandeln.

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Im Raum steht ein Leihgeschäft. Für den Anschluss könnten sich die Schalker möglicherweise eine Kaufoption respektive -pflicht sichern. Das Problem: Lindström steht bei der SSC Neapel noch bis 2028 unter Vertrag und ist nicht zum Schnäppchenpreis zu haben.

In der vergangenen Saison lief der schlaksige leihweise Rechtsfuß für den VfL Wolfsburg auf, konnte dort allerdings nicht überzeugen. Bei Königsblau hofft man, dass Lindström an seine Form aus Frankfurter Tagen anknüpfen kann.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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