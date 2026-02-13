Real bei Rüdiger in der Pole

Antonio Rüdiger hofft weiter auf einen Verbleib bei Real Madrid über den Sommer hinaus. Wie die ‚as‘ berichtet, hört sich Bruder und Agent Sahr Senesie derzeit zwar Angebote für den Innenverteidiger an, behält sich jedoch vor, erst auf diese zu reagieren, nachdem sich Rüdiger mit den Königlichen zusammengesetzt hat. Dies soll jedoch erst kurz vor Ende der laufenden Saison passieren. Rüdigers Vertrag in der spanischen Hauptstadt läuft Ende Juni aus, der 32-Jährige würde jedoch gerne verlängern.

Galt dies in den vergangenen Monaten noch als sehr unwahrscheinlich, scheinen sich die Chancen für den deutschen Nationalspieler wieder gebessert zu haben. Rüdiger wird in den kommenden Wochen genau beobachtet. Erweist sich der starke Zweikämpfer als wenig verletzungsanfällig, ist ein neuer Vertrag dem Vernehmen nach – im Gegensatz zu David Alaba (33) – durchaus in Reichweite. Planmäßig soll der gebürtige Berliner am Samstag (21 Uhr) gegen Real Sociedad sein Comeback geben. Um Rüdiger buhlen vor allem Klubs aus Saudi-Arabien und der Türkei.