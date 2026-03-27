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Real-Abgang steht fest

von Fabian Ley - Quelle: Marca
1 min.
Dani Ceballos im Real-Trikot @Maxppp

Dani Ceballos wird Real Madrid im Sommer wohl ein Jahr vor Vertragsende verlassen. Diese Entscheidung hat der Mittelfeldakteur laut der ‚Marca‘ getroffen. Die Madrilenen würden dem 29-Jährigen dem Bericht zufolge keine Steine in den Weg legen, verschenken wolle man den Spanier (13 Länderspiele) allerdings nicht.

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Seit 2017 trägt Ceballos das königliche Trikot, in dieser Saison spielt der Stratege sportlich keine bedeutende Rolle und kommt wettbewerbsübergreifend lediglich auf 810 Einsatzminuten. Bereits im vergangenen Sommer scheiterte ein Wechsel zu Olympique Marseille erst auf der Zielgeraden. Für das kommende Transferfenster bringt die ‚Marca‘ den Rechtsfuß mit einer Rückkehr zu Jugendklub Betis Sevilla in Verbindung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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