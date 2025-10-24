Langzeitverletzte: Gute Nachrichten von BVB-Duo

Emre Can (31) und Julien Duranville (19) machen Fortschritte auf dem Weg zu ihrem Comeback für Borussia Dortmund. Wie Trainer Niko Kovac auf der heutigen Pressekonferenz vor dem morgigen Spiel gegen den 1. FC Köln mitteilte, macht das Duo „im Training immer mehr mit. Es ist immer noch Teilintegration, aber sie machen dort Fortschritte.“

Während Flügelflitzer Duranville seit drei Monaten aufgrund einer Schultereckgelenkssprengung ausfällt, laboriert Can seit fast vier Monaten an einer mysteriösen Adduktorenverletzung. Vor Wochen kursierten Gerüchte, dass den BVB-Kapitän eine Schambeinentzündung außer Gefecht setzt, was jedoch von Spieler und Verein dementiert wurde. Immerhin scheint sich der Defensivakteur nun auf dem Weg der Besserung zu befinden.