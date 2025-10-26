Menü Suche
Kommentar 10
Bellingham: Neue Details zum United-Interesse

von Remo Schatz - Quelle: Daily Express
Jobe Bellingham denkt nach @Maxppp

Auf der Suche nach Verstärkung fürs Mittelfeld soll sich Manchester United unter anderem mit Jobe Bellingham (20) beschäftigen. Wie der ‚Daily Express‘ berichtet, könnte es für den 20-Jährigen bereits im Winter zurück auf die Insel gehen. Demnach sollen die Red Devils die Situation bei Borussia Dortmund sehr genau beobachten und auf eine Chance lauern, den Mittelfeldspieler schon im Winter auszuleihen.

Bellingham hat nach wie vor Probleme, sich beim BVB nachhaltig für die Startelf zu empfehlen. In der Champions League gegen den FC Kopenhagen (4:2) hatte ihn Niko Kovac für die Startaufstellung nominiert, beim gestrigen 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Köln wurde er erst in der 85. Minute eingewechselt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (10)
