Bellingham: Neue Details zum United-Interesse

Auf der Suche nach Verstärkung fürs Mittelfeld soll sich Manchester United unter anderem mit Jobe Bellingham (20) beschäftigen. Wie der ‚Daily Express‘ berichtet, könnte es für den 20-Jährigen bereits im Winter zurück auf die Insel gehen. Demnach sollen die Red Devils die Situation bei Borussia Dortmund sehr genau beobachten und auf eine Chance lauern, den Mittelfeldspieler schon im Winter auszuleihen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bellingham hat nach wie vor Probleme, sich beim BVB nachhaltig für die Startelf zu empfehlen. In der Champions League gegen den FC Kopenhagen (4:2) hatte ihn Niko Kovac für die Startaufstellung nominiert, beim gestrigen 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Köln wurde er erst in der 85. Minute eingewechselt.