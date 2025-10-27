Menü Suche
Neues Stadion für Bayern

Der Sportpark Unterhaching @Maxppp

Der FC Bayern steht offenbar kurz vor dem Erwerb eines weiteren Stadions. Wie die ‚Bild‘ berichtet, verhandelt der deutsche Rekordmeister über den Kauf vom Sportpark Unterhaching, in dem derzeit der Regionalligist SpVgg Unterhaching spielt. Der Preis soll bei rund 7,5 Millionen Euro liegen, die Gespräche seien weit fortgeschritten. Der Sportpark bietet Platz für etwa 15.000 Zuschauer und könnte künftig als zusätzliche Spielstätte für den Nachwuchs und die Frauenmannschaft der Münchner dienen.

Da der Bayern-Campus mit seinen 2.500 Plätzen den steigenden Anforderungen nicht mehr gerecht wird, will der Verein seine Infrastruktur erweitern. Unterhaching-Präsident Manni Schwabl hatte zuvor selbst vergeblich versucht, das Stadion von der Stadt zu erwerben. Für die Spielvereinigung wäre ein Mietverhältnis denkbar, schließlich besteht zwischen beiden Klubs bereits seit rund einem Jahr eine Nachwuchskooperation.

