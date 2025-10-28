Wintertransfer: Gladbach träumt von Jeltsch

Borussia Mönchengladbach steckt tief in der Krise. Am Niederrhein läuft dieser Tage nicht viel zusammen, inzwischen wächst der Druck auf Interimscoach Eugen Polanski, der in der Liga aus den kommenden zwei Partien vier Punkte holen muss, will er seinen Job behalten.

Von großer Bedeutung ist zudem ein Sieg im heutigen DFB-Pokalspiel (20:45 Uhr) gegen den Karlsruher SC, würde ein Weiterkommen doch wichtige Einnahmen in die Kassen der Fohlen spülen. Das weiß auch Rouven Schröder, der gegenüber der ‚Bild‘ betont: „In erster Linie steht natürlich der sportliche Erfolg und das Renomée für uns als Verein, gegen einen starken Zweitligisten weiterzukommen. Aber klar, das hat auch eine wirtschaftliche Komponente.“

Insbesondere mit Blick auf den Wintertransfermarkt können die Gladbacher eine zusätzliche Finanzspritze gut gebrauchen. Einnahmen verspricht man sich darüber hinaus mit dem Verkauf einiger Streichkandidaten.

Heißt die Lösung Jeltsch?

Hoffnungsträger Schröder hält derweil bereits Ausschau nach Sofort-Verstärkungen. Gesucht wird unter anderem ein neuer Rechtsverteidiger, ein Innenverteidiger sowie ein Angreifer.

Einen Kandidaten, den Schröder laut der ‚Bild‘ ins Visier genommen hat, ist Finn Jeltsch (19) vom VfB Stuttgart. Der deutsche U21-Nationalspieler war im Januar für 9,5 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg zum VfB gewechselt. In Stuttgart setzte der flexible Abwehrspieler seine steile Entwicklung fort, die mit einer deutlichen Marktwertsteigerung einhergeht und kürzlich mit der goldenen Fritz-Walter-Medaille für Deutschlands besten U19-Spieler belohnt wurde.

Insofern dürfte ausschließlich eine Leihe infrage kommen. Fraglich bleibt, ob Jeltsch und der amtierende DFB-Pokalsieger einem solchen Szenario überhaupt zustimmen würden. Unter dem rotationsfreudigen VfB-Trainer Sebastian Hoeneß pendelt Jeltsch aktuell zwischen Startelf und Ersatzbank. In Gladbach würde womöglich ein fester Stammplatz winken.