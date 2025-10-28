Gladbach-Pech: Chiarodia erneut raus

Borussia Mönchengladbach muss erneut auf den gerade erst wieder genesenen Fabio Chiarodia verzichten. Nach Vereinsangaben hat sich der Innenverteidiger einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen.

Chiarodia kam in dieser Bundesliga-Saison in den ersten fünf Spielen für die Gladbacher zum Einsatz. Die zurückliegenden drei Partien hatte der Linksfuß verletzungsbedingt verpasst und war gerade erst wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.