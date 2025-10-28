Menü Suche
Gladbach-Pech: Chiarodia erneut raus

von Tobias Feldhoff
Fabio Chiarodia kommt bei Gladbach noch nicht zu richtig zum Zug. @Maxppp

Borussia Mönchengladbach muss erneut auf den gerade erst wieder genesenen Fabio Chiarodia verzichten. Nach Vereinsangaben hat sich der Innenverteidiger einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen.

Chiarodia kam in dieser Bundesliga-Saison in den ersten fünf Spielen für die Gladbacher zum Einsatz. Die zurückliegenden drei Partien hatte der Linksfuß verletzungsbedingt verpasst und war gerade erst wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Bundesliga
M'gladbach
Fabio Chiarodia

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Fabio Chiarodia Fabio Chiarodia
