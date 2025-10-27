FC Bayern: Hoeneß hat einen Transfer-Wunsch

Der Kader des FC Bayern soll künftig früher im Transferfenster stehen. Wie aus einem Bericht von ‚Sky‘ hervorgeht, ist das zumindest der Wunsch von Klub-Patron Uli Hoeneß.

Der langjährige Bayern-Macher sei zwar grundsätzlich einverstanden mit der aktuellen Arbeit der Kaderplaner um Max Eberl und Christoph Freund, hätte wohl aber gerne nicht wie in diesem Jahr erst rund um den Deadline Day im Sommer Gewissheit, wie das Münchner Aufgebot schlussendlich aussieht. Hoeneß ist ein mächtiges Mitglied im Aufsichtsrat, der kostspielige Transfers und Vertragsverlängerungen beim Rekordmeister abnicken muss.