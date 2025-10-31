Drei Verletzungen: Slot gibt Update

Der FC Liverpool darf sich auf die Rückkehr von Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch (23) freuen. „Ryan hat gestern zum ersten Mal mit uns trainiert und wird auch heute wieder mit uns trainieren. Danach werden wir entscheiden, ob er in der Startelf stehen kann“, erklärt Trainer Arne Slot auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Aston Villa am Samstag (21 Uhr).

Bei Mittelfeldspieler Curtis Jones (24) und Mittelstürmer Alexander Isak (26) müssen sich die Reds jedoch weiter gedulden. „Bei den beiden ist man sich zu 99,9 Prozent sicher, dass sie am Samstag nicht im Kader stehen“, erklärte der Niederländer.