Überraschende Seoane-Rückkehr

Der BSC Young Boys bleibt nicht lange ohne Cheftrainer. Nachdem Giorgio Contini am Mittag entlassen wurde, stellt der Schweizer Erstligist nun Gerardo Seoane als neuen Coach vor. Der 47-Jährige kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück. Von 2018 bis 2021 stand er bereits in 148 Pflichtspielen bei den Young Boys an der Seitenlinie und brachte sich so für die Bundesliga in Stellung. In Deutschland arbeitete er für Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach.

Unter Seoanes Ägide qualifizierte sich der BSC für die Champions League, wurde dreimal Meister und gewann einmal den Pokal. „Im Verlauf der Woche haben wir bei seinem Management die Fühler ausgestreckt und abgeklärt, ob es überhaupt eine Chance zur Rückkehr gibt. Am Donnerstag nach dem Spiel bei GC sind dann die Drähte heißgelaufen; es wurde eine kurze Nacht. Weil wir aus der Vergangenheit eine sehr gute Basis haben, war es möglich, in kürzester Zeit eine Lösung zu finden“, so Sportchef Christoph Spycher.