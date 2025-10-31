Menü Suche
Super League

Überraschende Seoane-Rückkehr

von Dominik Schneider
Gerardo Seoane freut sich @Maxppp

Der BSC Young Boys bleibt nicht lange ohne Cheftrainer. Nachdem Giorgio Contini am Mittag entlassen wurde, stellt der Schweizer Erstligist nun Gerardo Seoane als neuen Coach vor. Der 47-Jährige kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück. Von 2018 bis 2021 stand er bereits in 148 Pflichtspielen bei den Young Boys an der Seitenlinie und brachte sich so für die Bundesliga in Stellung. In Deutschland arbeitete er für Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach.

BSC YOUNG BOYS
ɢᴇʀʀʏ sᴇᴏᴀɴᴇ ᴋᴇʜʀᴛ ᴍɪᴛ ᴠᴇʀᴛʀᴀɢ ʙɪs 𝟸𝟶𝟸𝟾 ᴢᴜ ʏʙ ᴢᴜʀüᴄᴋ

Der BSC Young Boys freut sich sehr, dass es gelungen ist, den ehemaligen Meistertrainer Gerry Seoane zurückzuholen: YB und der 47-Jährige haben einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben. Gerry Seoane, der mit den Bernern zwischen 2018 und 2021 dreimal Meister und einmal Cupsieger geworden ist und zudem die UEFA Champions League erreicht hat, übernimmt die Mannschaft per sofort und folgt auf den frei gestellten Giorgio Contini.

#bscyb #ybforever
Unter Seoanes Ägide qualifizierte sich der BSC für die Champions League, wurde dreimal Meister und gewann einmal den Pokal. „Im Verlauf der Woche haben wir bei seinem Management die Fühler ausgestreckt und abgeklärt, ob es überhaupt eine Chance zur Rückkehr gibt. Am Donnerstag nach dem Spiel bei GC sind dann die Drähte heißgelaufen; es wurde eine kurze Nacht. Weil wir aus der Vergangenheit eine sehr gute Basis haben, war es möglich, in kürzester Zeit eine Lösung zu finden“, so Sportchef Christoph Spycher.

Super League
Young Boys
Gerardo Seoane

Super League
Young Boys
Gerardo Seoane
