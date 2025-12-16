Real & Co. heiß auf Frankfurt-Talent

Die Transferstrategie von Eintracht Frankfurt hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. Vor allem dank Sportvorstand Markus Krösche sind die Adlerträger inzwischen zu den nationalen Topklubs aufgestiegen und wissen sich auch auf internationaler Bühne zu beweisen. Aus dem eigenen Nachwuchs ist aber noch keinem der Durchbruch gelungen. Das könnte sich bald ändern.

Denn mit Niko Ilicevic spielt sich zurzeit ein Ausnahmetalent ins Rampenlicht. Der 15-jährige Offensivspieler ist schon Teil des U19-Kaders und darf auch in der UEFA Youth League ran. Wettbewerbsübergreifend gelangen Ilicevic in der laufenden Saison fünf Tore und ein Assist bei 18 Einsätzen – wohlgemerkt gegen bis zu drei Jahre ältere Gegenspieler.

Internationale Topklubs interessiert

Selbstverständlich ist das auch anderen Klubs aufgefallen. Laut ‚Bild‘ waren beim Youth League-Spiel gegen den FC Barcelona (3:4) zahlreiche Scouts anwesend, um die Youngster beider Teams genau unter die Lupe zu nehmen. Einige waren auch speziell auf Ilicevic angesetzt. Darunter befanden sich Spielbeobachter von Real Madrid, dem FC Chelsea, dem AC Mailand, Tottenham Hotspur und Newcastle United.

Spätestens nach dem Abpfiff wird Ilicevics Nachname auch in den Notizbüchern von Scouts gestanden haben, die zur Betrachtung anderer Talente vor Ort waren. Denn die Leistung der Frankfurter Nachwuchshoffnung war durchaus ansprechend. Auch gegen die La Masia-Truppe stach Ilicevic heraus. Er erzielte einen Treffer und hatte weitere auffällige Dribblings und Aktionen.

Bis 2027 ist Ilicevic an die SGE gebunden. Die handelnden Personen im Verein arbeiten aber schon intensiv daran, den hochveranlagten Linksfuß langfristig im Verein zu halten. Das soll insbesondere mit einem gut ausgearbeiteten Plan zur Entwicklung gelingen.